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Полицейские нашли мальчика, заблудившегося в лесу в Собинском районе Владимирской области
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Полицейские нашли мальчика, заблудившегося в лесу в Собинском районе Владимирской области 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Накануне вечером в дежурную часть ОМВД России по Собинскому району поступило сообщение из единой дежурно-диспетчерской службы о том, что в лесном массиве заблудился 14-летний подросток. Со слов диспетчера, позвонивший мальчик описал свое приблизительное местонахождение, а также сообщил, что его покусали насекомые и ему требуется помощь, после чего связь с ним прервалась.
На поиски были ориентированы сотрудники полиции, к которым присоединились волонтеры-поисковики, егеря и местные жители. Все вместе они искали мальчика в лесах, расположенных вблизи районного поселка Конново — именно оттуда днем подросток выдвинулся за ягодами. Затрудняло поиски вечернее время суток, а также тот факт, что 14-летний ребенок уже отдалился от названного ранее места.
Сегодня, 25 июля, около трех часов ночи в результате непрекращающихся поисков полицейские вместе с егерем обнаружили заблудившегося подростка на охотничьей вышке. Как оказалось, ребенок прошел в общей сложности около трех километров и с наступлением темноты остался на вышке, которую обнаружил в лесу.
Оказав необходимую помощь, сотрудники полиции передали подростка родственникам, угроз его здоровью нет.
Полицейские Собинского ОМВД поблагодарили неравнодушных граждан, волонтеров и егерей за своевременную помощь в поисках.
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