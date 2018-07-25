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На ремонт дорог в Прикамье в 2018 году направят два миллиарда рублей
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На ремонт дорог в Прикамье в 2018 году направят два миллиарда рублей 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В текущем году на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» в Пермском крае направят два миллиарда рублей. Как сообщает пресс-служба правительства региона, половина этой суммы поступит из федерального бюджета. Комиссия уже приняла 16 объектов, отремонтированных в рамках проекта.
Наиболее важными инвестиционными проектами для региона названы реконструкция участка автомобильной дороги Березники-Соликамск протяженностью 13,84 км, строительство обхода Чусового, реконструкция шоссе Космонавтов.
Глава Прикамья Максим Решетников отмечал высокую эффективность проекта «Безопасные и качественные дороги» в регионе. По итогам работы в 2017 году, в Пермской агломерации были ликвидированы 137 аварийных участков
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