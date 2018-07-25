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В екатеринбургской ИК-10 умер заключенный
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В екатеринбургской ИК-10 умер заключенный 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
В екатеринбургской ИК-10 (строгий режим) скончался заключенный. Это произошло еще в конце июня, но информация появилась только сейчас.
"Причиной смерти заключенного стала болезнь, это подтвердило вскрытие. Некоторые сообщают, что он пищу не принимал, что был какой-то конфликт с администрацией. Но это не соответствует действительности! Он был на хорошем счету в учреждении, был трудоустроен, неоднократно поощрялся, никаких конфликтов не было", — сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель свердловского ГУФСИН Александр Левченко.
Он рассказал, что ранним утром 30 июня у осужденного резко ухудшилось здоровье и он потерял сознание. Его на носилках доставили в медицинскую часть учреждения, где провели реанимацию. Спустя полчаса прибыла кардиологическая бригада скорой помощи, но заключенный скончался.
"Смерть констатировал врач кардиологической бригады скорой медицинской помощи. Признаков насильственной смерти не выявлено. Предварительная причина смерти: биологическая смерть неясной этиологии", — добавил Левченко.
Старший помощник руководителя регионального СУ СКР Александр Шульга добавил, что по факту смерти заключенного проводится доследственная проверка. «Данных о том, что смерть носила криминальный характер, не имеется», — сказал Шульга.
Мужчине было 37 лет. Он отбывал наказание за покушение на сбыт наркотиков (суд назначил ему 6 лет лишения свободы).
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