Бегающие в удовольствие ханымейцы получат подарки

Каждую субботу на стадионе «Нефтяник» поселка Ханымей Пуровского района всем желающим предлагается порция здоровья в рамках акции «Беги за мной!».

По словам одного из её организаторов, члена молодежного совета при главе муниципалитета Татьяны Кисиной, большой и дружной компанией ханымейцы бегают уже четвертый год подряд. Цель акции, проходящей под девизом «Бежим не на время, а в удовольствие!», привлечь как можно больше жителей поселка к здоровому образу жизни.

Участвовать в забегах приглашают всех желающих без ограничения по возрасту и физической подготовке. Бегать в удовольствие каждую субботу ханымейцы будут до конца лета. И хотя акция — не соревнование, активных участников ждут заслуженные награды. Их отметят на Дне поселка, который празднуют в Ханымее в начале сентября.