Ещё
Бегающие в удовольствие ханымейцы получат подарки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В смертельном пожаре в Греции нашли "российский" след
В смертельном пожаре в Греции нашли "российский" след

Бегающие в удовольствие ханымейцы получат подарки 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Каждую субботу на стадионе «Нефтяник» поселка Ханымей Пуровского района всем желающим предлагается порция здоровья в рамках акции «Беги за мной!».
По словам одного из её организаторов, члена молодежного совета при главе муниципалитета Татьяны Кисиной, большой и дружной компанией ханымейцы бегают уже четвертый год подряд. Цель акции, проходящей под девизом «Бежим не на время, а в удовольствие!», привлечь как можно больше жителей поселка к здоровому образу жизни.
Участвовать в забегах приглашают всех желающих без ограничения по возрасту и физической подготовке. Бегать в удовольствие каждую субботу ханымейцы будут до конца лета. И хотя акция — не соревнование, активных участников ждут заслуженные награды. Их отметят на Дне поселка, который празднуют в Ханымее в начале сентября.
ИА Север-Пресс: последние новости
Экономически целесообразно. НОВАТЭК планирует производить в Сабетте метанол Северный широтный ход. К началу строительства железной дороги и мостов готовы В ямальских сёлах и посёлках капитально отремонтируют ФАПы и амбулатории
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пригрозила Грузии силой153
Крымский мост начал отделяться от Крыма552
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку374
Заявление Лолиты грозит международным скандалом277
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России65
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение