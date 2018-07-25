В храме Всех Преподобных отцев Киево-Печерских освящена икона Равноапостольной Ольги

Накануне, 24 июля, в день памяти Равноапостольной Ольги, Великой княгини Российской, в крещении Елены, клирик храма Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских в Старых Черемушках иерей Антоний Фукс освятил икону этой русской святой.

Как сообщается на сайте храмового комплекса, новый образ Равноапостольной Ольги выполнен для храма Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских в Старых Черемушках иконописцем Александрой Тюриной

Напомним, что в храме Всех Преподобных Отцев Киево-Печерских открыт проект по написанию избранных храмовых икон праздников и чтимых святых. Каждый желающий может заказать для написания икону любимого святого. Работу по написанию икон выполнит опытный иконописец Валентина Зволинская и сотрудники её мастерской.