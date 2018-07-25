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Банк УРАЛСИБ предложил предпринимателям онлайн-регистрацию бизнеса
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Банк УРАЛСИБ предложил предпринимателям онлайн-регистрацию бизнеса 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Банк УРАЛСИБ реализовал возможность онлайн-подачи документов для регистрации бизнеса в ФНС. Теперь зарегистрировать ООО или ИП можно во всех регионах присутствия банка, воспользовавшись бесплатным сервисом на сайте. Новая опция разработана совместно с компанией «1C-Старт».
Сервис регистрации бизнеса позволяет всего за несколько минут сформировать готовый пакет документов для налоговой службы. В этом будущему предпринимателю помогут специальные подсказки и автозаполнение полей. Клиенту не придётся дублировать данные — информация вводится только один раз, все документы создаются по новым формам (Р11001, Р21001 и др). После прохождения идентификации в офисе Банка можно быстро и бесплатно отправить комплект в Федеральную налоговую службу (ФНС). Подтверждение факта регистрации бизнеса пользователь получит онлайн, в личном кабинете. Если же клиент выбирает офлайн-вариант подачи документов, сервис дает возможность распечатать готовые документы и предоставить их в налоговую самостоятельно.
Кроме того, предприниматели, зарегистрировавшие бизнес с помощью сервиса Банка УРАЛСИБ, в течение 3-х месяцев после регистрации могут воспользоваться пакетом услуг «Начни с нуля» с годом бесплатного обслуживания.
Банк УРАЛСИБ активно развивает направление поддержки малого предпринимательства. В апреле текущего года банк обновил пакеты услуг для бизнеса. Стоимость пакетов — от 480 рублей в месяц, каждый пакет включает специальные условия на самые востребованные услуги для бизнеса. Все пакеты услуг предполагают улучшенные условия по бизнес-карте — выпуск и первый месяц обслуживания бесплатно. Банк активно развивает Бизнес-плейс — магазин решений для бизнеса, который призван помочь найти проверенных поставщиков услуг для развития своего дела. Уже более года работает образовательный проект «Университет бизнеса» Банка УРАЛСИБ, который позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса.
Бизнес
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