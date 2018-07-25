Строительство хорд и дублеров на западе Москвы во всех деталях

В прошлый раз мы говорили про московские дворы, теперь предлагаю обсудить дороги. Мы проводили большую съемку дорожного строительства на западе Москвы , и мне есть чем поделиться.

1. Начнем с пересечения ул Мневники (Звенигородка) и Народного Ополчения. Вид в сторону Октябрьского Поля. Так выглядит готовый участок Северо-Западной хорды. Эту огромную развязку построили еще в 2011 году.

2. Улица Народного Ополчения и шлюз № 9 на Карамышевском спрямлении Москва-реки. Здесь собираются построить спрямление на спрямлении.

Внизу кадра видна пробка — это светофор на перекрестке улицы Народного Ополчения с Карамышевской набережной. А в центре кадра на пустыре можно заметить строительную площадку станции метро «Нижние Мневники» Большой кольцевой линии. О ней чуть ниже.

3. А вот и строящийся мост через шлюз № 9. Изначально по проекту собирались строить большой вантовый мост, потому как были опасения, что при вбивании свай для стандартного балочного моста могут появиться оползни на склонах шлюза. Сейчас вроде как будут строить балочный мост, но с большим расстоянием между опорами. Если кто знает детали, было бы интересно почитать.

Такие рендеры моста я нашел в интернете. Это просто гигант! Интересно, что будет построено в итоге.

4. Однониточный, однокамерный шлюз № 9 канала имени Москвы. Скоро над ним появится мост и соединит улицы Народного Ополчения и Нижние Мневники.

7. Нижние Мневники, вид в сторону Звенигородки.

8. А вот и котлован «в чистом поле» будущей станции метро «Нижние Мневники». Пока не очень понятно, зачем здесь нужна станция метро.

Напоминает станцию «Измайловский Парк», вестибюль которой когда-то находился в чистом поле, а сейчас это гостиницы, МЦК, пригородные автобусы и так далее.

11. Едем дальше. Пересечение улицы Нижние Мневники с Москвой-рекой. Раньше здесь был только один Крылатский мост (это который с 4 полосами движения).

12. В начале этого месяца открыли движение по Новому Крылатскому мосту (слева в кадре).

14. Далее Нижние Мневники переходят в Крылатскую улицу.

15. Пересечение Крылатской улицы и Рублевского шоссе.

16. Помню не один раз стоял в мертвой пробке с Ярцевской на Крылатскую. Сейчас — красота.

17. Ярцевская улица. Сейчас на ней несколько перекрестков со светофорами, и мне сложно представить, что эту улицу собираются сделать безсветофорной.

18. Далее Северо-Западная хорда с Ярцевской переходит в улицу Боженко. И здесь на пересечении с путями Смоленского направления железной дороги уже открыта двойная эстакада со съездами с улицы Боженко на улицы Горбунова и Толбухина. В этом же месте должен будет пройти северный дублер Кутузовского проспекта, но строительных работ я пока не заметил.

Схема дублера Кутузовского проспекта.

19. На этой развязке я немного запутался. Получается, что в этом месте хорда разойдется по трем улицам: Горбунова в строну МКАД, а также на Толбухина и Кубинку на юг в сторону Можайки с односторонним движением в каждом случае.

22. Вот здесь хорошо видно, как хорда расходится «в штаны»

23. Улицы Толбухина и Кубинка пересекают Можайское шоссе под эстакадой и превращаются в Вяземскую и Витебскую соответственно.

24. Витебская ул слева, Вяземская справа и между ними Сколковское шоссе.

25. Вот как все сложно. Если я не ошибаюсь, хорда идет по Витебской и Вяземским улицам, и дальше снова объединяется в одну дорогу, именуемую пока Проектируемым проездом № 1901. А Сколковское шоссе уходит к МКАДу.

26. Проектируемый проезд № 1901, новый мост через реку Сетунь и разворотная эстакада.

27. Сверху эстакада выглядит особо интересно. Это пересечение СЗХ и Троекуровского проезда.

28. Дальше дорога сливается Рябиновой улице и все это называется одной большой развязкой Северо-Западной хорды, Рябиновой улицы и Троекуровского проезда.

30. А это немного другой участок, транспортная развязка на пересечении Аминьевского шоссе с улицей Генерала Дорохова.

31. Расширенная улица Генерала Дорохова станет частью южного дублера Кутузовского проспекта.

Так это место выглядело полтора года назад.

Схема южного дублера Кутузовского проспекта.

32. То есть новая трасса через промзоны Очаково пройдет примерно так.

33. Дублер и Аминьевское шоссе. Слева в кадре видна стройплощадка одноименной станции метро Большой кольцевой линии.

34. Готовый участок южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до Мосфильмовской улицы.

35. При этом к Мосфильмовской улице выполнены только съезды с дублера.

37. А сам южный дублер только еще строится. Трасса пойдет рядом с железнодорожными путями Киевского направления.

38. Пока готова вот такая загогулина)

39. Здесь хорошо видна железная дорога Киевского направления и съезд на Мосфильмовскую улицу.

Понастроили, понимаешь! Что скажете?