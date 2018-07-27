Верховный Суд встал на сторону застройщиков, подавших иски к властям Санкт-Петербурга 

Тем самым суд высшей инстанции подтвердил решение Санкт-Петербургского городского суда, который в споре городского руководства и застройщиков земель в Петроградском районе, объявленных властями зонами зеленых насаждений уже после начала строительных работ, встал на сторону девелоперов. Фото: www.deschide.md Об этой истории портал ЕРЗ рассказывал в марте. Напомним, что в январе петербургский ЗакС принял инициированный спикером Вячеславом Макаровым (на фото ниже) закон, который скорректировал список городских зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). В частности в этот перечень были внесены четыре сквера, причем все — на «родной» для г-на Макарова Петроградской стороне. Как отмечает Фонтанка.ру, в течение двух суток документ был инициирован, одобрен комиссией по городскому хозяйству и быстро принят в трех чтениях. Фото Александра Корякова / Коммерсантъ Между тем все четыре участка, внесенные в ЗНОП, находятся в частной собственности. В том числе участок под строительство ЖК KingDOM — 9-этажного дома в стилистике лондонской архитектуры (проект на фото). Он строится на пересечении Лодейнопольской и Петрозаводской улиц, в 500 м от метро «Чкаловская», и должен быть сдан во II квартале 2020 года. Фото: www.cdn.pronovostroy.ru Застройщик жилого комплекса — ООО «Статус Эр», входящее в состав строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» (37-е место в ТОП по РФ, 15-е место в ТОП по Санкт-Петербургу, 1-е место в ТОП по Архангельской области), — подал иск в Санкт-Петербургский городской суд, в котором потребовал признать недействительным нормативно-правовой акт в части включения в перечень территорий ЗНОП данного участка. Фото: www.dp.ru Второй иск подали Борис Прахин (на фото) и принадлежащая ему ГК «Балтийская коммерция» (70-е место в ТОП застройщиков Санкт-Петербурга), которая инвестирует строительство жилого комплекса бизнес-класса в квартале, ограниченном Корпусной, Средней Колтовской, Малой Зелениной, Петергофской улицами (также экстренно включенными в ЗНОП). Эта территория также находится в частной собственности. В итоге суд удовлетворил требования обоих истцов, поданных к губернатору и парламентц Северной столицы и признал недействующими пункты закона от 26 января 2018 года «О внесении изменений в закон Сакнт-Петербурга „О зеленых насаждениях общего пользования“. „Санкт-Петербургский городской суд по обоим делам требования истцов удовлетворил, признав пункты статей (соответствующего городского закона — Ред.) недействующими с момента вступления решения суда в законную силу“, — говорится в сообщении суда. Кроме того, городской суд также удовлетворил аналогичные иски к губернатору и парламенту от компаний „Цветение сливы“ (входит в структуру GHR Group, 71-е место в ТОП по Санкт-Петербургу) и „Механический завод СПб“ (входит в структуру Л1 СК№1, 8-е место в ТОП по Санкт-Петербургу). Все указанные компании ведут деятельность в Петроградском районе, где находится депутатская территория спикера Заксобрания Вячеслава Макарова. Комментируя решения горсуда, г-н Макаров заявил, что парламент намерен их обжаловать. „Мы будем и дальше держать вопрос на контроле, — пообещал он, добавив: — Вот этого безумного строительства, которое уничтожает исторические дома, быть не должно. Исторический центр мы должны оставить будущим поколениям“, — резюмировал парламентарий. Однако Верховный Суд подтвердил решение Санкт-Петербургского городского суда, встав тем самым на сторону девелоперов. Фото: www.cashcirculation.ru