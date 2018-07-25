Китайцы построили водопад на небоскрёбе

Высота здания составляет 121 метр, а для того, чтобы поднять воду почти до самой его крыши, требуется помощь четырёх насосов мощностью по 185 киловатт каждый. Система обслуживания водопада и все необходимые коммуникации занимают… четыре этажа, включая резервуар для хранения и переработки воды. 108-метровый водопад обходится владельцам здания недёшево: в 116 долларов в час за одну только электроэнергию, если быть точным. Поэтому включают его не то чтобы часто: лишь по праздникам, да и то ненадолго. Несмотря на это, китайцы надеются, что самый высокий в мире искусственный водопад помочь привлечь много туристов.