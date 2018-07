Чайка сбросила мертвого голубя на поле во время матча Кубка шотландской лиги

Убирать умершую птицу с газона пришлось голкиперу гостей, после чего встреча была продолжена. Игра в итоге завершилась со счетом 0:0, «Сент-Миррен» победил в серии пенальти.

🕷We are saddened to confirm that one of our well respected pigeons passed away tonight during our @Betfred Cup game against @saintmirrenfc at @Hampdenpark Our thoughts are with his flock at this sad time pic.twitter.com/V5pzAYSN0G

— Queen's Park FC (@queensparkfc) 24 июля 2018 г.

Примечательно, что сначала в Твиттере «Куинс Парка» появилась запись о появлении на газоне мертвой белки. Позднее в клубе уточнили, что на поле был выброшен все-таки голубь.