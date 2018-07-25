В центре «Мои документы» на Мелиховской появилась новая услуга

Перечень услуг налоговой службы расширили в центре госуслуг района Бибирево. Теперь специалисты районного офиса «Мои документы» принимают уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Ранее эту услугу можно было получить только в налоговых инспекциях, сейчас же жители могут обратиться в любой центр госуслуг в удобное время, без привязки к месту жительства. Для этого необходимы паспорт, уведомление, а также копия ИНН и правоустанавливающие документы на земельный участок при их наличии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, центр «Мои документы» района Бибирево находится по адресу: ул. Мелиховская, д. 4А. Он открыт без выходных и перерывов на обед, с восьми утра до восьми вечера. (ак)