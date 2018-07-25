Ещё
В центре «Мои документы» на Мелиховской появилась новая услуга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В смертельном пожаре в Греции нашли "российский" след
В смертельном пожаре в Греции нашли "российский" след

В центре «Мои документы» на Мелиховской появилась новая услуга 

Управа района Бибирево 2 часа назад
Фото: Управа района Бибирево
Перечень услуг налоговой службы расширили в центре госуслуг района Бибирево. Теперь специалисты районного офиса «Мои документы» принимают уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
«Ранее эту услугу можно было получить только в налоговых инспекциях, сейчас же жители могут обратиться в любой центр госуслуг в удобное время, без привязки к месту жительства. Для этого необходимы паспорт, уведомление, а также копия ИНН и правоустанавливающие документы на земельный участок при их наличии», — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, центр «Мои документы» района Бибирево находится по адресу: ул. Мелиховская, д. 4А. Он открыт без выходных и перерывов на обед, с восьми утра до восьми вечера. (ак)
Управа района Бибирево: последние новости
Новая акция библиотеки на Корнейчука привлекла множество читателей Коммунальщики отремонтировали асфальт на тротуаре около одного из домов по улице Корнейчука Участники проекта «Московское долголетие» из Бибирева приняли участие в «Веселых стартах»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пригрозила Грузии силой153
Крымский мост начал отделяться от Крыма552
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку374
Заявление Лолиты грозит международным скандалом277
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России65
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение