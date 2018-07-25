АО вменили дополнительные меры контроля

Опубликованы и вступили в силу основные изменения в Закон об акционерных обществах.

Поправки направлены на оптимизацию управления компанией и защиту интересов ее акционеров с незначительной долей владения. В частности, новшества следующие.

1. Из закона исключено понятие ревизора, контроль за деятельность общества должна осуществлять исключительно ревизионная комиссия. Если на момент вступления в силу новой редакции ее функции возложены на одно лицо, к нему будут применяться положения о коллективном органе. 2. Сообщать акционерам о проведении общего собрания нужно будет за 21 день, ранее — за 20. 3. Скорректирован перечень материалов, предоставляемых участникам для подготовки к ежегодному сбору:

отправлять проекты внутренних документов нужно только те, что требуют утверждения на собрании; сведения о кандидатах в ревизионную комиссию нужно сообщить, если ее наличие закреплено уставом; отчет о заключенных в отчетном году сделках с заинтересованностью обязателен только для публичных АО (ПАО); с 1 июля 2020 года также будет необходимо представить акционерам заключение внутреннего аудита, который с того момента станет обязательным.

Условия, при которых не действуют правила о сделках с заинтересованностью, скорректированы.

Десятую долю процента от балансовой стоимости активов не должны превышать:

сумма сделки; цена или балансовая стоимость имущества, приобретаемого и отчуждаемого по условиям соглашения с контрагентом или впоследствии его исполнения.

4. Допускается возложить полномочия по утверждению годового отчета на совет директоров (СД), в этом случае процедура должна быть завершена за 30 дней до проведения общего собрания.

5. С 1 сентября ПАО должны ввести дополнительные меры проверки: организовать систему управления рисками и внутреннего контроля. Политику в этом вопросе и соответствующие внутренние акты будет утверждать СД.

6. Ликвидационная стоимость и размер дивиденда по привилегированным акциям будет считаться определенным, если в уставе установлен его минимальный предел. Если таким же образом регламентировано только максимальное значение — владелец получит прибыль в равном размере с держателями обыкновенных акций.

7. При этом привилегированные акционеры получили право голоса при рассмотрении вопросов:

внесения в устав положений об объявленных привилегированных акциях, размещение которых может отразиться на ликвидационной стоимости и дивидендах по принадлежащим им акциям; по которым в соответствии с Законом решение принимается единогласно всеми акционерами общества.