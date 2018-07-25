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В Качканаре рабочий сорвался с крыши детсада и погиб
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В Качканаре рабочий сорвался с крыши детсада и погиб 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Качканаре во время ремонта кровли детсада №24 в 8 микрорайоне погиб рабочий. Проводится проверка.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, трагедия произошла вечером 23 июля. Во время раскатывания рубероида один из рабочих поскользнулся и упал с высоты второго этажа. Он скончался на месте.
Установлено, что ремонтом кровли занималось ООО «Химнефтетрейд» (зарегистрировано в городе Можга). Работники не были официально трудоустроены в организации. Более того, они не пользовались средствами защиты — касками и страховочными ремнями.
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