Краснодарский сирота и обманутый дольщик попросил помощи у Трампа

По словам собеседника, он — сирота. Четыре года назад Евтенко приватизировал жилье, которое предоставило ему государство, продал его и вложился в строительство нового многоквартирного дома. Но застройщик обанкротился, и строительство остановилось в 2015 году. Вот уже три года краснодарец обращается за помощью к представителям власти : мэру города Евгению Первышову , губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву , президенту России Владимиру Путину. Однако, молодому сироте, по его словам, дают одни отписки. Из-за этой ситуации, он вынужден жить на улице.

«Администрация меня уже признала обманутым дольщиком. Я сейчас к ним обращаюсь за предоставлением временного жилья, так как мне жить негде. Я скитаюсь. То хожу ночью по подъездам. Люди спят, от подъезда нашел ключи (…) поднимаюсь на 12 этаж, картонку стелю и сплю. А рано утром собираюсь, чтобы меня никто не видел», — рассказал собеседник.

После тщетных попыток дождаться помощи от местной власти Василий Евтенко решил обратиться за помощью к президенту другой страны и написал обращение Дональду Трампу на сайте Белого дома. Текст письма опубликовал портал «Блокнот Краснодар». Пунктуация и орфография автора сохранены.

«Является сиротой и еще обманутый дольщик застройщик обманул меня и сделал бомжом живу где придётся не однократно обращался в Администрацию Путина получал одну отписку. Прошу «Помагите бездобному сироте из Краснодар наша власть в России не хочет слышать меня. Перезимовать в недостроенном доме и не умереть», — указано в тексте письма.

Евтенко уточнил, что в ответ пришло автоматическое сообщение, в котором указано, что заявка будет рассмотрена «в течение действия Администрации Трампа».

Василий Евтенко в разговоре с корреспондентом ИА «Свободные новости» отметил, что ожидает ответа от лидера США и надеется на предоставление убежища.

«Если Трамп даст мне убежище или поможет, я даже готов уехать с этой страны. А что тут всю жизнь скитаться, бомжевать и быть обманутым дольщиком? Я даже не знаю, что мне даже делать. Я уже даже не знаю, к кому мне обращаться», — добавил собеседник.