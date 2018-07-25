Назарбаев поручил построить в Астане четвертый православный храм

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил построить в Астане четвертый православный храм, сообщил министр общественного развития республики Дархан Калетаев на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которая прошла накануне в Москве

«В настоящее время решен вопрос о выделении Православной церкви земельного участка под строительство православного храма, определен участок под строительство, ведется разработка проекта», — сказал Калетаев.

Также чиновник поблагодарил патриарха за вклад в развитие межрелигиозного и межкультурного диалога и выразил признательность за поддержку и участие представителей Русской православной церкви в работе проводимых в Астане межрелигиозных форумов.

Кроме того, министр рассказал об участии представителей православной церкви в обсуждении рассматриваемого в настоящее время в стране законопроекта по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений.

«Изменения и дополнения направлены исключительно на минимизацию условий для использования религии в деструктивных целях и профилактику религиозного радикализма», — подчеркнул министр.

Патриарх согласился с необходимостью контроля государства над негативными процессами в религиозной среде и особо выделил мудрую политику президента Казахстана, направленную на укрепление межконфессионального мира и согласия в казахстанском обществе. Также в ходе беседы было подчеркнуто, что диалог в Республике между властями и религиями, в особенности с православием, развивается в конструктивном русле.

В завершение беседы патриарх подчеркнул, что в России искренне радуются динамичному развитию Казахстана, укреплению его авторитета на международной арене, и выразил полную поддержку политике казахстанских властей, направленной на укрепление межконфессионального и межэтнического мира и согласия.

Напомним, сейчас в Астане открыты три православных храма: Свято-Успенский кафедральный собор, Константино-Еленинский собор и храм Серафима Саровского.

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