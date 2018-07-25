На Урале рабочий сорвался с крыши детского сада и разбился насмерть 

В Качканаре погиб рабочий, который ремонтировал крышу в детском саду. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, это произошло вчера вечером.
Мужчина раскатывал рубероид, поскользнулся и упал с высоты второго этажа. Он скончался на месте.
«Прокуратура установила, что ООО «Химнефтетрейд», зарегистрированное в городе Можга Удмуртской Республики, выиграло торги на выполнение работ по ремонту кровли детского сада № 24 в Качканаре», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Также, по данным прокуратуры, работники не были официально трудоустроены. К тому же они были без касок и страховочных ремней.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям руководства организации по допуску к производству работ сотрудников без средств индивидуальной защиты, — заявили в прокуратуре. — Запрошены документы, подтверждающие наличие гражданско-правовых отношений работников с подрядной организацией. Также в ходе проверки подлежит выяснению, каким образом была организована техника безопасности при проведении строительных работ».