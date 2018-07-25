На Урале рабочий сорвался с крыши детского сада и разбился насмерть

В Качканаре погиб рабочий, который ремонтировал крышу в детском саду. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области , это произошло вчера вечером.

Мужчина раскатывал рубероид, поскользнулся и упал с высоты второго этажа. Он скончался на месте.

Также, по данным прокуратуры, работники не были официально трудоустроены. К тому же они были без касок и страховочных ремней.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям руководства организации по допуску к производству работ сотрудников без средств индивидуальной защиты, — заявили в прокуратуре. — Запрошены документы, подтверждающие наличие гражданско-правовых отношений работников с подрядной организацией. Также в ходе проверки подлежит выяснению, каким образом была организована техника безопасности при проведении строительных работ».