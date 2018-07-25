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Минтранс усилит контроль за строительством развязки на въезде в Симферополь
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Минтранс усилит контроль за строительством развязки на въезде в Симферополь 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. Подрядчик, задействованный в строительстве развязки под Симферополем на пересечении объездной и Евпаторийской трассы, не может эффективно организовать работу по недопущению пробок на проблемном участке. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Несмотря на то, что в схеме организации дорожного движения учтена необходимость постоянного присутствия регулировщика для устранения возможных проблем, данное обязательство, взятое подрядчиком, не выполняется. В этой связи министерство транспорта Республики Крым совместно с ГИБДД усилят контроль над данным участком", — написал он на своей странице в Facebook.
Аксенов подчеркнул, что в начале рабочего дня надзорные органы должны «проверять, исполняет ли подрядчик свои обязательства или нет». «В случае если фиксируется нарушение схемы организации дорожного движения, — принимать меры экономического воздействия, назначая максимальный штраф. Контроль должен быть ежедневным. Никакие оправдания в расчет более не принимаются», — отметил он.
Глава Крыма добавил, что также в ближайшие два дня будет скорректирован план действий Госкомдорхоза и ГИБДД по участку трассы Феодосия — Керчь в районе пгт Приморского для устранения заторов.
РИА Новости Крым: последние новости
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