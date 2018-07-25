Тяжелые ожоги получил рабочий во время плавки латунной стружки в Павловском районе

20 июля 55-летний рабочий «МИЗ-Тумботино» плавил латунную стружку для использования ее в термической печи. В процессе работы он решил посмотреть, насколько стружка расплавилась. В этот момент огонь попал ему в лицо, и он получил тяжелые ожоги лица, глаз и верхних дыхательных путей.

Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был трезв.

Госинспекция труда проводит расследование несчастного случая.

Ранее сообщалось о том, что 36-летний рабочий получил ранение гвоздем в сердце на производстве АО «Строитель» в Шатках.