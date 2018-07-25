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Звезда Instagram побоялась бегства своих слуг и прослыла рабовладелицей
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Звезда Instagram побоялась бегства своих слуг и прослыла рабовладелицей 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Популярная бьюти-блогер Сондос Алкаттан (Sondos Alqattan) из Кувейта настроила против себя аудиторию, раскритиковав новые законы, улучшающие условия для работников из Филиппин. Читатели и правозащитники обвинили ее в поддержке рабовладельчества, пишет The Guardian.
По новым законам, филиппинские мигранты могут брать один выходной в неделю и иметь при себе собственный паспорт. Отмечается, что ранее удостоверяющий личность документ нередко изымался нанимателем.
Алкаттан высказала мнение, что отпускать горничных четыре раза в месяц с паспортом в руках опасно и накладно для работодателя.
«Ваша прислуга что, может иметь при себе паспорт? Если они сбегут и вернутся в свою страну, кто вернет мне деньги? Я больше не хочу держать у себя филиппинских горничных», — заявила Алкаттан. Видео со словами девушки доступно на YouTube.
Первоначально блогер опубликовала видео в Instagram, однако после волны гневных комментариев и упреков в том, что Алкаттан не считается с правами людей, она удалила пост. Высказывание девушки раскритиковали правозащитники. В частности, адвокатская группа Migrante International заявила, что девушка возомнила себя рабовладелицей, и обвинила ее в отсталости взглядов. После этого в соцсетях стартовал хештег #StopSlavery («Остановите рабство»), которым противники Алкаттан сопровождают свои посты.
Сондос Алкаттан — визажист. На ее профиль в Instagram подписаны более 2,3 миллиона пользователей.
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