В Волгограде «Старая Сарепта» запускает проект «Музейный неформат»

Волгоградцев приглашают на уникальные экскурсии.

По данным пресс-службы музея, гости посетят подземелья, примут участие в квестах.

Гостей ждут каждую субботу до конца лета. В 18.00 — на квест-ужин «Завещание Каспара», где им придется найти необходимые ингредиенты и приборы для ужина. В 20.00 желающие могут поучаствовать в квесте по самым таинственным местам «Старой Сарепты».

Узнать о подземельях Старой Сарепты можно из экскурсии, которая пройдет в 22.00. Гости увидят уникальные подвалы екатерининской эпохи, услышат загадки и легенды.

Прогуляться по залам музея, спуститься в самое мистическое подземелье XVIII века можно будет в 24.00.

Запись на программы закрывается за сутки до начала мероприятия. Справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49