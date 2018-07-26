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В Волгограде «Старая Сарепта» запускает проект «Музейный неформат»
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В Волгограде «Старая Сарепта» запускает проект «Музейный неформат» 

АиФ Волгоград 49 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградцев приглашают на уникальные экскурсии.
По данным пресс-службы музея, гости посетят подземелья, примут участие в квестах.
Гостей ждут каждую субботу до конца лета. В 18.00 — на квест-ужин «Завещание Каспара», где им придется найти необходимые ингредиенты и приборы для ужина. В 20.00 желающие могут поучаствовать в квесте по самым таинственным местам «Старой Сарепты».
Узнать о подземельях Старой Сарепты можно из экскурсии, которая пройдет в 22.00. Гости увидят уникальные подвалы екатерининской эпохи, услышат загадки и легенды.
Прогуляться по залам музея, спуститься в самое мистическое подземелье XVIII века можно будет в 24.00.
Запись на программы закрывается за сутки до начала мероприятия. Справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49
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