«Старая Сарепта» покажет волгоградцам «Музейный неформат»

Начало программы запланировано на 18.00. Её первым пунктом станет квест-ужин «Завещание Каспара». Это необычный квест с заданиями, в котором, применив логику, участники найдут необходимые ингредиенты и приборы для своего ужина.

В 22.00 будет начинаться экскурсионная программа «Подземелья Старой Сарепты». Гостей ожидает увлекательная прогулка по старинным подземельям. Посетители увидят уникальные подвалы екатерининской эпохи, услышат загадки и легенды Сарепты.

А завершаться «Музейный неформат» будет в полночь, когда участников пригласят прогуляться по залам музея. Только во время ночной экскурсии гости смогут ознакомиться с ранее неизвестными фактами истории колонии Сарепта и спуститься в самое мистическое подземелье XVIII века.

Всего с начала 2018 года музейный комплекс «Старая Сарепта» посетили уже около 150 тысяч человек, за это время реализовано множество масштабных проектов культурной и патриотической направленности.