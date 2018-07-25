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Илья Лобов: «Я имел отношение к компании „Энтар“
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Илья Лобов: «Я имел отношение к компании „Энтар“ 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Омский министр не стал комментировать историю с сомнительными сделками компаний из Екатеринбурга, но подтвердил, что имел к ним отношение. Министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов прокомментировал "Омск Здесь" информацию, появившуюся в СМИ и связанную с его работой в Екатеринбурге. Напомним, в Арбитражном суде Свердловской области рассматривается дело о банкротстве УК «Чистая Зеленая Роща». Одну из сделок компании посчитали сомнительной. УК перечислила ООО «Энтар» за три года 18,9 млн руб. Странными показались и другие сделки с ООО «ПромЭнергоСбыт» и ООО «Хаус-Мастер». Учредителем первой фирмы был Илья Лобов, ставший омским министром. Предприятие уже ликвидировано. СМИ не исключают, что он может быть привлечен к субсидиарной ответственности, если сделка будет признана ничтожной.
— Единственное что я могу сказать — я имел отношение к компаниям «Энтар» и «ПромЭнергоСбыт», — говорит Илья Лобов. — Это были весьма серьезные компании, которые занимались только законной деятельностью, и никакой незаконной деятельности не вели. Когда мне станут известны факты о какой-то незаконной деятельности в период моего участия в данных компаниях, тогда я и буду давать комментарии.
Добавим, управляющая компания задолжала за тепло одному из крупных поставщиков тепловой энергии — ПАО «Т Плюс». Долг превысил восемь миллионов рублей. Предприятие обратилось с заявлением в полицию, возбуждено уголовное дело по статье «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребление доверием».
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