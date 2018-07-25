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Васильев посетит МФЦ. Онлайн трансляция состоится сегодня
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Васильев посетит МФЦ. Онлайн трансляция состоится сегодня 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Васильев посетит МФЦ. Онлайн трансляция состоится сегодняСегодня, 25 июля, врио главы Республики Дагестан Владимир Васильев наведается в один из многофункциональных центров региона, сообщили в пресс-службе администрации Махачкалы.
Цель визита — ознакомление с процессом приема анкет граждан для подачи на конкурс управленцев «Мой Дагестан», выяснить как сотрудники справляются с данной задачей и получают ли посетители необходимую помощь.
Из здания МФЦ будет проводиться прямая трансляция, в которой зрители смогут получить ответы на часто задаваемые вопросы по конкурсу. Онлайн-трансляция состоится в 15:30 по мск в соцсетях Вконтакте и Одноклассники.
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