Васильев посетит МФЦ. Онлайн трансляция состоится сегодня

Васильев посетит МФЦ. Онлайн трансляция состоится сегодняСегодня, 25 июля, врио главы Республики Дагестан Владимир Васильев наведается в один из многофункциональных центров региона, сообщили в пресс-службе администрации Махачкалы.

Цель визита — ознакомление с процессом приема анкет граждан для подачи на конкурс управленцев «Мой Дагестан», выяснить как сотрудники справляются с данной задачей и получают ли посетители необходимую помощь.

Из здания МФЦ будет проводиться прямая трансляция, в которой зрители смогут получить ответы на часто задаваемые вопросы по конкурсу. Онлайн-трансляция состоится в 15:30 по мск в соцсетях Вконтакте и Одноклассники.