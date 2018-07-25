Малахова обвинили в оскорблении памяти Фриске

«Они скрывали свои отношения… Его так и не поймали папарацци. У них был любимый ресторан, где я часто бывал, но никогда не видел их там. Красивая история любви звезды и ее танцора. Готовый сценарий для фильма. Жанна Фриске и Петр Никитин», — написал телеведущий Андрей Малахов на своей странице в Instagram.

Это очень не понравилось подписчикам Малахова, которые призвали его не оскорблять память российской певицы.

«Зачем вы это делаете? Жанна была замужем, а значит логично Никитин не был мужчиной ее мечты и значит это не была «красивая история любви»! Побойтесь гнева божьего!», — написала therealinagram.

«Я смотрю часто Ваши эфиры, но не могу понять одно, зачем? Зачем поднимать тему такую про Жанну Фриске, это история только с одной стороны, ведь Жанны нет…Давайте уважать Память ее. Я считаю, это как минимум не порядочно и не красиво т.к. тема личная. Раз Жанна не давала огласки отношениям при жизни, то зачем после нее поднимать такую тему», — считает abanshinavartui.

«Вообще в погоне за рейтингом ничего святого!» — заявила anip_anna.

Напомним, в январе 2014 года Дмитрий Шепелев подтвердил информацию о том, что у певицы обнаружили опухоль мозга (глиобластому). Первый канал совместно с Русфондом организовал сбор средств на ее лечение. Она проходила курс лечения в онкологической клинике Нью-Йорка и в Китае