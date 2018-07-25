В Волгоградской области ликвидированы очереди в дома для пожилых людей

По данным пресс-службы облдумы, регион признан одним из лучших в стране по внедрению гериатрической помощи населению, реализации федеральных пилотных проектов по улучшению качества жизни пожилых людей, успешно внедряется система долговременного медухода, развивается институт социальных семей. В настоящее время в области реализуется пилотный проект «Территория заботы». Он предусматривает создание трехуровневой системы оказания социальной и медицинской помощи пожилым гражданам, развитие патронажной службы, помощь в семейном уходе. Отметим, в регионе на сегодняшний день насчитывается 23 стационарных социальных учреждения, в которых проживают более 4700 человек, в поликлиниках открыто 19 гериатрических кабинетов.