Ещё
В Волгоградской области ликвидированы очереди в дома для пожилых людей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волгоградской области ликвидированы очереди в дома для пожилых людей 

АиФ Волгоград 32 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгоградской области ликвидированы очереди в дома для пожилых людей и инвалидов, сообщила вице-спикер Совета Федерации ФС РФ Галина Карелова.
По данным пресс-службы облдумы, регион признан одним из лучших в стране по внедрению гериатрической помощи населению, реализации федеральных пилотных проектов по улучшению качества жизни пожилых людей, успешно внедряется система долговременного медухода, развивается институт социальных семей. В настоящее время в области реализуется пилотный проект «Территория заботы». Он предусматривает создание трехуровневой системы оказания социальной и медицинской помощи пожилым гражданам, развитие патронажной службы, помощь в семейном уходе. Отметим, в регионе на сегодняшний день насчитывается 23 стационарных социальных учреждения, в которых проживают более 4700 человек, в поликлиниках открыто 19 гериатрических кабинетов.
АиФ Волгоград: последние новости
Почему в Волгограде и Волжском гибнут голуби? Волгоград занял 15 место в рейтинге самых матерящихся городов России В Волгограде построят Ступу Просветления
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма240
Заявление Лолиты грозит международным скандалом264
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку175
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина264
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом9
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
01:03
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение