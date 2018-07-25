Схеме выдачи мощности Сургутской ГРЭС-2 добавили надежности

Ханты-Мансийском автономном округе — Югре завершена модернизация подстанции 500 кВ «Сибирская». Она участвует в схеме выдачи мощности ряда генерирующих объектов, включая Сургутскую ГРЭС-2 — самую крупную тепловую электростанцию России

Специалисты модернизировали системы релейной защиты и автоматики, заменили 14 выключателей 220-500 кВ, 55 разъединителей 220 кВ, смонтировали новые шкафы управления и оборудование телемеханики и связи. На подстанции были установлены 28 высокочастотных заградителей 220 кВ. Комплекс выполненных работ позволил улучшить устойчивость сетей 220-500 кВ и повысить надежность электроснабжения потребителей ХМАО-Югры, в том числе предприятий нефтегазовой отрасли.

Подстанция 500 кВ «Сибирская» введена в эксплуатацию в 1979 году. Ее суммарная мощность составляет 1002 МВА. Подстанция обеспечивает электроэнергией потребителей Нижневартовского района и предприятия ТЭК, включая Нижневартовский газоперерабатывающий завод.