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Схеме выдачи мощности Сургутской ГРЭС-2 добавили надежности
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Схеме выдачи мощности Сургутской ГРЭС-2 добавили надежности 

Уралинформбюро 30 минут назад
Фото: Уралинформбюро
В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре завершена модернизация подстанции 500 кВ «Сибирская». Она участвует в схеме выдачи мощности ряда генерирующих объектов, включая Сургутскую ГРЭС-2 — самую крупную тепловую электростанцию России.
Инвестиции ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") в проект составили 635 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
Специалисты модернизировали системы релейной защиты и автоматики, заменили 14 выключателей 220-500 кВ, 55 разъединителей 220 кВ, смонтировали новые шкафы управления и оборудование телемеханики и связи. На подстанции были установлены 28 высокочастотных заградителей 220 кВ. Комплекс выполненных работ позволил улучшить устойчивость сетей 220-500 кВ и повысить надежность электроснабжения потребителей ХМАО-Югры, в том числе предприятий нефтегазовой отрасли.
Подстанция 500 кВ «Сибирская» введена в эксплуатацию в 1979 году. Ее суммарная мощность составляет 1002 МВА. Подстанция обеспечивает электроэнергией потребителей Нижневартовского района и предприятия ТЭК, включая Нижневартовский газоперерабатывающий завод.
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