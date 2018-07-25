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Лондон готовится к худшему
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Лондон готовится к худшему 

Вести Экономика 33 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 25 июля — «Вести. Экономика» В случае, если Лондон и Брюссель так и не смогут достичь договоренностей по Brexit, в Великобритании начнут увеличивать запасы продовольствия, медикаментов и даже донорской крови.
Фото: Geograpf
После заявления Терезы Мэй о том, что она берет переговоры по Brexit под личный контроль, британские министры начали готовиться к худшему варианту развития событий. В случае, если сделку с ЕС заключить не удастся, Великобритания начнет запасаться продовольствием, медикаментами и донорской кровью.
Как сообщает The Telegraph, министр по Brexit Доминик Рааб уже заявил, что министры обеспечат Британии «достаточные запасы продовольствия», в случае, если соглашение так и не будет достигнуто.
Министр здравоохранения и социального обеспечения Мэтт Хэнкок, также сообщил, что он попросил чиновников «проработать варианты для накопления» медикаментов.
Тревожный сигнал Разработка худшего сценария началась после того, как Мэй официально заявила, что берет переговоры по Brexit на себя, фактически понизив Доминика Рааба буквально через 2 недели после его назначения на пост министра.
Премьер-министр заявила, что она сама будет вести переговоры с Евросоюзом, а Рааб будет с ней на правах «заместителя».
Мэй также заявила, что ее Европейское подразделение, состоящее из служащих Кабмина, подчиняющихся непосредственно ей, берет на себя всю ответственность за подготовку и проведение переговоров.
Решение передать больше власти подразделению, возглавляемому Оливером Роббинсом, главным переговорщиком г-жи Мэй по Brexit, в ущерб ведомству Рааба, разозлило тех, кто ратовал за «полный развод с ЕС». Евроскептики не доверяют Роббинсу, полагая, что он имеет большое внимание на премьер-министра.
Запас карман не тянет В ходе заседания Комитета по Brexit, состоявшегося 24 июля, Рааб заявил о низком уровне готовности к сделке и о том, что кабмин рассматривает меры по обеспечению Соединенного Королевства достаточным количеством продовольствия. «Мы проанализируем этот вопрос и убедимся, что есть адекватные запасы продовольствия, а также другие необходимые вещи.»
Министр здравоохранения Хэнкок осторожно заявил, что в том, что сделка будет достигнута, «уверен». Однако он отвечает за подготовку к любым вариантам, так что объемы запасов все-таки проверит. «Это касается цепочек поставок медикаментов, вакцин, медицинского оборудования, клинических расходных материалов, элементов крови», — отметил он, пояснив, что уже ведется работа с предприятиями, обеспечивающими пополнение резервов.
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