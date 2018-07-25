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Библиотека № 192 приглашает пенсионеров на компьютерные курсы
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Библиотека № 192 приглашает пенсионеров на компьютерные курсы 

Вестник Бутова 31 минуту назад
Фото: Вестник Бутова
Сотрудники библиотеки в рамках программы «Московское долголетие» приглашают жителей Северного Бутова обучиться компьютерной грамоте.
Пенсионеров научат пользоваться компьютером — работать в разных программах, отправлять почту, сохранять фото, общаться в социальных сетях. Также, если это необходимо, помогут разобраться и с мобильным телефоном.
А еще в библиотеке всегда можно взять почитать книжные новинки, заламинировать или отксерокопировать документы и принять участие в увлекательных мероприятиях — квестах, викторинах, лекциях и семинарах.
Адрес: улица Старобитцевская, 23, корпус, 2. Телефон: +7 495 711‑80-45  Сайт: cbsuzao.ru, открыто: пн 12:00–20:00; вт-сб 12:00–22:00; вс 12:00–20:00.
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