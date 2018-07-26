Встреча главы управы с жителями 1 августа будет посвящена борьбе с незаконной торговлей

Борьба с несанкционированной торговлей станет темой очередной встречи главы управы района Бибирево Вадима Бужгулашвили с жителями. Встреча состоится в следующую среду, 1 августа, сообщил источник в управе.

— Кроме главы, во встрече примут участие его заместители, а также руководители районных служб и организаций, — отметил собеседник газеты «Бибирево — наш дом».

Начало встречи, по традиции, намечено на 19.00. Предварительно регистрироваться для участия не требуется. Место проведения — актовый зал управы по адресу улица Пришвина, 12, корп.2 (3 этаж). (ак)