Свердловские власти заложат в «детский» бюджет десятки миллиардов рублей 

Средства пойдут на поддержку семей и детей, об этом сообщает в среду, 25 июля, «АиФ-Урал».
Сегодня на заседании правительства Свердловской области обсуждался вопрос демографического развития региона. «Сейчас перед нами стоит еще более сложная задача — обеспечение устойчивого естественного роста численности населения, повышение продолжительности жизни россиян — в среднем по стране до 78 лет к 2024 году», — сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
На реализацию мероприятий по улучшению демографии с 2016 по 2020 год выделено порядка 70 млрд рублей, об этом сообщил во время заседания министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик. 40% из них уходят на выплату социальных пособий, а остальные 60% — на мероприятия в сфере здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, экологии. Вместе с тем министр отметил, что в областном бюджете будет отдельно выделен «детский» бюджет, в который планируется заложить порядка 75 млрд рублей. Эти деньги будут направлены на поддержку семей и детей в период с 2017 по 2028 год.