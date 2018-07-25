Свердловские власти будут выделять около 75 млрд руб. в год на план Десятилетия детства

ЕКАТЕРИНБУРГ , 25 июля. / ТАСС /. Около 75 млрд рублей в год будет направляться из бюджета Свердловской области на выполнение в регионе плана мероприятий Десятилетия детства в период с 2018 по 2027 годы. Об этом в среду сообщили в департаменте информационной политики региона со ссылкой на областного министра экономики и территориального развития Александра Ковальчика

"Общий объем финансирования плана мероприятий по улучшению демографической ситуации в регионе с 2016 года по 2020 год составляет около 70 млрд рублей, из которых практически 40% направляются на выплату социальных пособий, а около 60% — на мероприятия в сфере здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, экологии. Кроме того, в рамках объявленного президентом России Десятилетия детства в областном бюджете выделяется так называемый «детский бюджет», в котором аккумулированы средства на поддержку семьи и детей. Речь идет о сумме, приблизительно равной 75 млрд рублей в год в течение всего «десятилетия» с 2018 по 2027 годы", — говорится в сообщении.

По словам губернатора региона Евгения Куйвашева, области также необходимо использовать все возможности, которые дает национальный проект «Демография».

"Благодаря реализации майских указов президента от 2012 года нам удалось добиться серьезных положительных результатов. Этому способствовали такие меры, как материальное стимулирование рождаемости и усыновления детей, повышение качества медицинской помощи, ликвидация дефицита мест в детских садах, рост доходов населения, развитие жилищного строительства и ряд других. Сейчас перед нами стоит еще более сложная задача — обеспечение естественного роста численности населения, повышение продолжительности жизни россиян — в среднем по стране до 78 лет к 2024 году", — приводит департамент слова главы региона.

В мае 2017 году президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому для совершенствования государственной политики в сфере защиты детства 2018-2027 годы объявлены в стране Десятилетием детства.

Национальный проект «Демография» включает следующие федеральные проекты: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Создание яслей — содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Новая физическая культура населения». Нацпроект рассчитан на 2019 — 2024 годы. На его реализацию предварительно планируется выделить порядка 3,5 трлн рублей.