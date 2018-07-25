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Любителей велотуризма ждут в «Меридиане»
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Любителей велотуризма ждут в «Меридиане» 

Обручевский меридиан 30 минут назад
Фото: Обручевский меридиан
8 августа гости центра смогут услышать увлекательную лекцию о велопутешествиях по России и ближайшему зарубежью. Велосипед сейчас используется не только в спортивных целях. Теперь это — настоящее транспортное средство, которое позволяет доехать не только до работы, но и отправиться в настоящее путешествие. Некоторые объезжали целые континенты на двухколесном друге, однако путешествовать можно и по странам ближнего зарубежья. Лекцию-путешествие проведет турист со стажем, инструктор Московского Клуба Велотуристов (МКВ) — Иван Климаков. Речь пойдет об особенностях велотуризма в России и за ее пределами.
Регистрация: https://tski-meridian.timepad.ru/event/757563/.
Обручевский меридиан: последние новости
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