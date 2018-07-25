Компания «Орёл Нобель-Агро» открыла в Новосиле элеватор на 30 тонн зерна

Орловской области компания «Орёл Нобель-Агро» завершила строительство нового элеватора в Новосильском районе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Торжественное открытие первой очереди зернохранилища, рассчитанного на хранение 30 тысяч тонн зерна, состоялось сегодня, 25 июля. В торжествах приняли участие заместитель генерального директора АО «Росагролизинг» Наталья Зудина, депутаты облсовета, члены регионального правительства, представители администрации района и председатель совета директоров и президент группы компаний «Нобель Ойл» Григорий Гуревич

Стоимость реализуемого проекта составляет около 500 млн рублей. Введение его в эксплуатацию позволит дополнительно создать около 50 рабочих мест. АО «Орёл Нобель-Агро» обрабатывает в Новосильском районе 22,7 тыс. га пашни. В 2017 году компания произвела более 36,7 тыс. тонн зерновых, средняя урожайность составила 31,4 ц/га. Также было собрано более 600 тонн сои, почти 2,6 тыс. тонн подсолнечника. В настоящее время компании по Новосильскому подразделению работают 114 человек.

В пресс-службе отметили, что «Орёл Нобель-Агро» планирует построить в Новосильском районе животноводческий комплекс, на котором будет трудоустроено около 90 человек. Объём инвестиций составит более 2 млрд рублей. Планируется, что общее поголовье комплекса превысит 5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе дойное стадо − 2 400 голов, расчётная продуктивность − 9,5-10 тыс. в год от одной коровы, суточный объём молока − 75 тонн в сутки.

Напомним, в состав АО «Орёл Нобель — Агро» входят два сельхозпредприятия: СХП «Колпнянское» и СХП «Новосильское». Пахотная площадь составляет 45 тыс. га. Основные выращиваемые культуры— озимая пшеница (47%), гречиха (19%), соя (8%), ячмень (14%), подсолнечник (12%). Технопарк насчитывает 300 единиц.

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