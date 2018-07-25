Глава управы Владимир Кузьменко встретится с жителями Алтуфьева 1 августа

В среду, 1 августа, состоится очередная встреча главы управы Алтуфьевского района Владимира Кузьменко с жителями. Как сообщила префектура Северо-Восточного округа столицы, на повестку дня будет вынесена тема: «О социально-направленной деятельности и предоставлении льгот социально незащищенным группам граждан».

— Свои актуальные вопросы жители района смогут задать главе управы после обсуждения главной темы, — отметили в префектуре.

Всех желающих ждут в здании управы по адресу: Алтуфьевское шоссе, д.56А. Начало в 19.00. Вход свободный. Предварительной регистрации не требуется. (ео)