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В Красноармейском районе Волгограда 26 июля отключат горячую воду
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В Красноармейском районе Волгограда 26 июля отключат горячую воду 

v1.ru 31 минуту назад
Фото: v1.ru
Местным жителям, а также воспитанникам детсадов придется терпеть до 7 августа. «Концессии теплоснабжения» обещают дать вожу в срок, а может быть даже и раньше.
Воды не будет на протяжении 13 дней
Список адресов, где уже с завтрашнего дня из кранов будет бежать исключительно холодная вода:
Алийская, 16, 18;
Героев Малой Земли, 36, 38, 40, 42, 51, 55;
Сидорова, 34;
Судостроительная, 39, 43, 45;
Электростальская, 11;
Детские сады: № 16, 79, 138;
ПТУ № 19.
В компании, ответственной за горячую воду и тепло, говорят о том, что запланированное отключение может в итоге быть немного короче.
— Возможно возобновление горячего водоснабжения раньше указанного срока, — сообщают в «Концессиях теплоснабжения». — Отключение горячей воды планируется с полуночи 26 июля и до полуночи 7 августа.
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