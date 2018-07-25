В Красноармейском районе Волгограда 26 июля отключат горячую воду

Местным жителям, а также воспитанникам детсадов придется терпеть до 7 августа. «Концессии теплоснабжения» обещают дать вожу в срок, а может быть даже и раньше.

Воды не будет на протяжении 13 дней

Список адресов, где уже с завтрашнего дня из кранов будет бежать исключительно холодная вода:

Алийская, 16, 18;

Героев Малой Земли, 36, 38, 40, 42, 51, 55;

Сидорова, 34;

Судостроительная, 39, 43, 45;

Электростальская, 11;

Детские сады: № 16, 79, 138;

ПТУ № 19.

В компании, ответственной за горячую воду и тепло, говорят о том, что запланированное отключение может в итоге быть немного короче.

— Возможно возобновление горячего водоснабжения раньше указанного срока, — сообщают в «Концессиях теплоснабжения». — Отключение горячей воды планируется с полуночи 26 июля и до полуночи 7 августа.