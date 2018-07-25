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Норвежские владельцы Tesla массово жалуются на компанию
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Норвежские владельцы Tesla массово жалуются на компанию 

Quto.ru 38 минут назад
Фото: Quto.ru
Норвежские владельцы автомобилей Tesla, которые пользуются в этой стране бешеным спросом, ополчились на американскую марку. Все дело в запчастях для ремонта и технического обслуживания, которые приходится ждать по полгода.
Несмотря на то, что в Норвегии Tesla является одним из лидеров всего авторынка, компания находится в хвосте рейтинга по качеству постпродажного обслуживания. Tesla занимает четвертое место в рейтинге худших компаний рынка Норвегии.
Проблемы с поставками запчастей в скандинавские страны наблюдаются на фоне рекордного роста производительности завода компании в США. Глава компании Илон Маск постоянно рапортует о новых максимумах по выпуску доступного седана Model 3, с производством которого у компании возникли колоссальные трудности.
Рост продаж компании за 2017 год превысил показатели за 2016 год в два раза. В июне 2018 года рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года достиг 70%. При этом штат сервисных центров увеличился всего на треть.
Илон Маск в курсе проблемы и в своей манере предложил довольно простое временное решение — осуществлять простой ремонт и обслуживание с помощью мобильных пунктов в виде специально переоборудованных фургонов. Но пока что компания ждет разрешения правительства Норвегии для осуществления этого плана. Читайте статью на QutoЧитайте также:Американцы развлекаются: Мега-Раптор пожрал «приус» и «бэху»Огнеопасные машины Hyundai и Kia привлекли внимание властей СШАМеханики показали, как менять масло на «Бугатти»: это не для слабонервных
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