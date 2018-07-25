От истока до устья Оби: в Салехард плывут путешественники с Алтая

Сегодня, 25 июля, из Бийска в продолжительное плавние по Оби отправились четверо путешественников. За пару недель на катере «Амур», выпущенном 25 лет назад, они планируют добраться до Салехарда

К этому походу команда готовилась около полугода, дорабатывала судно и согласовывала технические изменения.

— Доработка в основном коснулась рубки, мы ее любя называем цыганской кибиткой. В связи с тем, что по реке ходят в основном дизельные теплоходы, возможности купить бензин практически негде будет. Поэтому мы установили дизельный двигатель, — цитирует портал «Бийский округ» одного из членов экипажа Хамита Карагужина.

В день планируют преодолевать до 250 километров в день. У экстремалов есть все необходимое для целого месяца автономного плавания. Они считают, что чем меньше остановок, тем быстрее плавание. В прибрежные города будут заходить на экскурсии, а основной отдых будет проходить на катере.

— Каждый путешественник мечтает заехать подальше, вот и мы решили осуществить свою давнюю мечту: совершить водомоторное путешествие. Но не скоростное, а размеренное, чтобы была возможность пройтись по берегам, познакомиться с местным населением, — продолжает собеседник.

Помимо Хамита Карагужина в экипаже еще его брат, а по совместительству капитан судна Хасан Карагужин, инженер-электрик Олег Елясов и технический вдохновитель всей экспедиции Петр Мазуров.