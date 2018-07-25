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Москвичи выступили против превращения «расстрельного дома» на Никольской в бутик
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Москвичи выступили против превращения «расстрельного дома» на Никольской в бутик 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: Lenta.ru
Православный активист Дмитрий Энтео (Цорионов) и участники движения «Декоммунизация» провели протестную акцию возле «расстрельного дома» на Никольской улице в Москве, требуя создать в здании музей памяти жертв политических репрессий, сообщает «Новая газета». Московские власти хотят отдать это место под магазин элитных товаров.
Энтео и еще несколько молодых людей повесили на фасад здания плакат с фотографией молодой студентки, которую в этом доме военная коллегия Верховного суда СССР приговорила к смертной казни. Здесь смертный приговор был вынесен еще 31455 людям.
Согласно президентскому указу от 2012 года, «расстрельный дом» должен был отойти в ведение Музея ГУЛАГа, но этого не произошло. Возле здания периодически проходят пикеты и акции, их участников задерживают.
Дом 23 на Никольской улице был построен в XVII веке и был частью палат князей Хованских. В XIX веке он принадлежало Московской ремесленной управе, квартиры здесь сдавали в наем. В советские годы здесь разместилась военная коллегия Верховного суда СССР, возглавляемая Василием Ульрихом — одним из главных исполнителей сталинских репрессий. В период с 1 октября 1936-го по 30 ноября 1938 года в здании было осуждено свыше 36 тысяч человек, большинство их них — к высшей мере наказания.
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