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В августе изменится расписание электричек из Похвистнева и Отрадного в Самару
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В августе изменится расписание электричек из Похвистнева и Отрадного в Самару 

Волга Ньюс 34 минуты назад
Электрички будут ходить по измененному расписанию весь август по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам.
По понедельникам и четвергам поезд № 6519, следующий из Похвистнева в Самару, будет отправляться на 10 минут раньше — в 18:47, прибывать в Самару по прежнему расписанию — в 21:44. Поезд № 6509, который по расписанию отправляется в 1:17 из Похвистнево и прибывает в Самару в 19:04, в связи с изменениями будет отправляться от станции Толкай в 17:02. Поезд № 6510 Самара (8:57) — Похвистнево (11:44) будет отправляться из Самары по прежнему расписанию и проследует только до станции Толкай, куда прибудет в 10:57.
По пятницам и вторникам электричка № 6528 Самара (19:30) — Похвистнево (22:18) на участке Новоотрадная — Похвистнево будет следовать по измененному расписанию и прибудет в Похвистнево на 13 минут позже. Поезд № 6529 Новоотрадная (5:42) — Самара (7:33) будет отправляться в 6:53 и прибывать в Самару в 8:42. Поезд №6527 Похвистнево (5:54) — Самара (8:42) будет отправляться из Похвистнева в 3:45 и прибывать в Самару в 7:33. В расписании указано местное время.
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