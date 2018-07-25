Где работать не опасно. На Ямале назвали лучшие предприятия

Лабытнанги, Муравленко, На Ямале назвали самые безопасные по условиям и охране труда предприятия. Их выявили по результатам окружного конкурса. Во втором этапе участвовали 17 организаций из городов Губкинский Ноябрьск , Новый Уренгой, Салехард , а также Надымский, Приуральский, Пуровский и Шурышкарский районы. Одно из главных условий — отсутствие несчастных случаев на производстве с тяжёлым, групповым и смертельным исходом и профессиональных заболеваний не менее чем с 1 января года, предшествующего году проведения конкурса. По его результатам наибольшее количество баллов набрали Новоуренгойский газохимический комплекс, общество с ограниченной ответственностью «Вагенборг Ойлфилд Сервисез» из Ноябрьска, предприятие «Газпром добыча Надым» и ООО «ЯРГЕО» из Надымского района. Организатор конкурса — департамент социальной защиты населения ЯНАО . На сайте ведомства сообщается, что ежегодно окружной конкурс позволяет внедрять и распространять передовой опыт в области безопасности и охраны труда в организациях автономного округа.