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Где работать не опасно. На Ямале назвали лучшие предприятия
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Где работать не опасно. На Ямале назвали лучшие предприятия 

ИА Север-Пресс 35 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале назвали самые безопасные по условиям и охране труда предприятия. Их выявили по результатам окружного конкурса. Во втором этапе участвовали 17 организаций из городов Губкинский, Лабытнанги, Муравленко, Ноябрьск, Новый Уренгой, Салехард, а также Надымский, Приуральский, Пуровский и Шурышкарский районы. Одно из главных условий — отсутствие несчастных случаев на производстве с тяжёлым, групповым и смертельным исходом и профессиональных заболеваний не менее чем с 1 января года, предшествующего году проведения конкурса.
По его результатам наибольшее количество баллов набрали Новоуренгойский газохимический комплекс, общество с ограниченной ответственностью «Вагенборг Ойлфилд Сервисез» из Ноябрьска, предприятие «Газпром добыча Надым» и ООО «ЯРГЕО» из Надымского района.
Организатор конкурса — департамент социальной защиты населения ЯНАО. На сайте ведомства сообщается, что ежегодно окружной конкурс позволяет внедрять и распространять передовой опыт в области безопасности и охраны труда в организациях автономного округа.
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