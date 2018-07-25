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Ученые впервые изучат фауну водоемов севера Новой Земли
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Ученые впервые изучат фауну водоемов севера Новой Земли 

ТАСС 37 минут назад
АРХАНГЕЛЬСК, 25 июля. /ТАСС/. Биологи в ходе рейса Арктического плавучего университета-2018 на судне «Профессор Молчанов», который проходит с 10 июля по 2 августа, впервые изучат фауну пресноводных водоемов северной оконечности Новой Земли. Об этом сообщает пресс-служба Северного Арктического федерального университета.
"Старший научный сотрудник Зоологического института Российской Академии наук Андрей Пржиборо для изучения донной фауны и донных сообществ собрал в реке Комсомольцев серии количественных проб, которые позволят определить численность, биомассу и структуру сообщества водоема. Имея такие пробы, можно исследовать другие существенные параметры, например, определить, кто [из обитателей водоемов] чем питается… Таким образом, можно получить первое представление об экосистемах рек и ручьев на самой северной границе их существования", — говорится в сообщении.
Для сбора материалов четверо участников рейса были высажены на мысе Желания на двое суток, пока экспедиция проводила морские исследования.
Также сотрудники лаборатории Арктического биомониторинга САФУ отобрали пробы воды с трех пресных источников. В них уже в условиях лаборатории в Архангельске определят содержание техногенных загрязнителей, пестицидов и тяжелых металлов.
Мыс Желания находится на севере острова Северного Новой Земли, по нему принято проводить границу между Баренцевым и Карским морями.
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