Бизнес-омбудсмен прокомментировал условия содержания Виктора Железнова в СИЗО

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской области Виктор Коршунов выступил с обращением к средствам массовой информации. В нем бизнес-омбудсмен прокомментировал условия содержания учредителя СГЦ «Вишневский» Виктора Железнова в СИЗО . Сообщение опубликовано на официальном сайте уполномоченного в среду, 25 июля.

Так, в тексте заявляется о проведенном в камере предпринимателя ремонте. Также решается вопрос о предоставлении холодильника. Это было сделано по результатам посещения Виктора Железнова членам Общественной наблюдательной комиссии 20 июля.

Кроме того, отмечается, что сам Железнов не имеет никаких претензий к работникам УФСИН и обеспечен необходимым лечением.

«Провели личный прием обвиняемого Виктора Железнова, жалоб и заявлений на условия содержания от него не поступало», — отмечается в сообщении оренбургского УФСИН.

Ранее сообщалось о том, что руководство УФСИН отказало бизнес-омбудсмену Виктору Коршунову в посещении учредителя «Вишневского». Отказ связан с тем, что в преступлении, в котором обвиняется Виктор Железнов, не усматривается признаков предпринимательской деятельности.