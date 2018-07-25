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Бизнес-омбудсмен прокомментировал условия содержания Виктора Железнова в СИЗО
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Бизнес-омбудсмен прокомментировал условия содержания Виктора Железнова в СИЗО 

ProOren 45 минут назад
Фото: ProOren
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Оренбургской области Виктор Коршунов выступил с обращением к средствам массовой информации. В нем бизнес-омбудсмен прокомментировал условия содержания учредителя СГЦ «Вишневский» Виктора Железнова в СИЗО. Сообщение опубликовано на официальном сайте уполномоченного в среду, 25 июля.
Так, в тексте заявляется о проведенном в камере предпринимателя ремонте. Также решается вопрос о предоставлении холодильника. Это было сделано по результатам посещения Виктора Железнова членам Общественной наблюдательной комиссии 20 июля.
Кроме того, отмечается, что сам Железнов не имеет никаких претензий к работникам УФСИН и обеспечен необходимым лечением.
«Провели личный прием обвиняемого Виктора Железнова, жалоб и заявлений на условия содержания от него не поступало», — отмечается в сообщении оренбургского УФСИН.
Ранее сообщалось о том, что руководство УФСИН отказало бизнес-омбудсмену Виктору Коршунову в посещении учредителя «Вишневского». Отказ связан с тем, что в преступлении, в котором обвиняется Виктор Железнов, не усматривается признаков предпринимательской деятельности.
Напомним, предпринимателя и министра сельского хозяйства Михаила Маслова задержали в середине июня 2018 года. Они обвиняются в хищении более 100 млн субсидий, выделенных областным Минсельхозом на покрытие части расходов по восстановлению свинокомплекса. Впоследствии Михаилу Маслову суд изменил меру пресечения с пребывания в СИЗО на домашний арест из-за ухудшения здоровья чиновника.
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