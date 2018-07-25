Молдавия получит от Еврокомиссии 12 млн евро на развитие экономики

Европейская комиссия выделит Кишинёву 12 миллионов евро на поддержку экономического развития и улучшение условий бизнес-среды. Об этом сообщает пресс-служба молдавского правительства.

Деньги пойдут на финансирование мер по справедливому применению торгового законодательства, эффективного управления госактивами и публичными инвестициями, продвижение реформ в области наблюдения за финансовым сектором, укрепление прав инвесторов, передаёт ТАСС

Также средства будут направлены на помощь для развития экономики и рыночных возможностей районам страны и автономной области Гагаузия.