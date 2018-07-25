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Молдавия получит от Еврокомиссии 12 млн евро на развитие экономики
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Молдавия получит от Еврокомиссии 12 млн евро на развитие экономики 

Парламентская газета 39 минут назад
Фото: Парламентская газета
Европейская комиссия выделит Кишинёву 12 миллионов евро на поддержку экономического развития и улучшение условий бизнес-среды. Об этом сообщает пресс-служба молдавского правительства.
Деньги пойдут на финансирование мер по справедливому применению торгового законодательства, эффективного управления госактивами и публичными инвестициями, продвижение реформ в области наблюдения за финансовым сектором, укрепление прав инвесторов, передаёт ТАСС.
Также средства будут направлены на помощь для развития экономики и рыночных возможностей районам страны и автономной области Гагаузия.
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