На ВИЗ-Стали подвели итоги конкурса по озеленению завода

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) подвели итоги экологического конкурса на лучшее благоустройство и озеленение территорий заводских подразделений, посвященный проходившему в России Чемпионату мира по футболу.

Свои проекты представили коллективы цеха холодной прокатки, энергетического управления, транспортного цеха, центральной заводской лаборатории и другие. Жюри в составе руководителей ВИЗ-Стали оценивало творческий подход заводчан к оформлению клумб и зон отдыха, сложность исполнения, яркость и выразительность реализованных идей.

Победителем конкурса, который проходит на заводе в четвертый раз, впервые стал коллектив краномашинистов цеха холодной прокатки. Сразу несколько цветочных клумб участники оформили в цветах российского триколора и декорировали футбольными атрибутами: декоративным мячом, воротами, символикой мундиаля. Помимо масштабности композиции, жюри особо отметило значительный вклад, который краномашинисты на протяжении многих лет вносят в благоустройство территории предприятия.

Второе и третье места заняли лаборатория магнитных измерений и транспортный цех, неоднократно входившие в тройку лидеров по озеленению территории.

Всем призерам вручены памятные дипломы и денежные призы.