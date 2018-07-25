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На ВИЗ-Стали подвели итоги конкурса по озеленению завода
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На ВИЗ-Стали подвели итоги конкурса по озеленению завода 

АиФ Урал 42 минуты назад
Фото: АиФ Урал
На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) подвели итоги экологического конкурса на лучшее благоустройство и озеленение территорий заводских подразделений, посвященный проходившему в России Чемпионату мира по футболу.
Свои проекты представили коллективы цеха холодной прокатки, энергетического управления, транспортного цеха, центральной заводской лаборатории и другие. Жюри в составе руководителей ВИЗ-Стали оценивало творческий подход заводчан к оформлению клумб и зон отдыха, сложность исполнения, яркость и выразительность реализованных идей.
Победителем конкурса, который проходит на заводе в четвертый раз, впервые стал коллектив краномашинистов цеха холодной прокатки. Сразу несколько цветочных клумб участники оформили в цветах российского триколора и декорировали футбольными атрибутами: декоративным мячом, воротами, символикой мундиаля. Помимо масштабности композиции, жюри особо отметило значительный вклад, который краномашинисты на протяжении многих лет вносят в благоустройство территории предприятия.
Второе и третье места заняли лаборатория магнитных измерений и транспортный цех, неоднократно входившие в тройку лидеров по озеленению территории.
Всем призерам вручены памятные дипломы и денежные призы.
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