Истребители Миг-29 провели «лазертагный» бой над Астраханью

Астраханской области экипажи легких истребителей МиГ-29СМТ провели воздушные бои с самолетами с условного противника, роль которого исполняли Су-34 и Су-35С. В учениях отрабатывались электронные пуски ракет и фигуры высшего пилотажа.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, четыре модернизированных МиГ-29 Астраханского авиацентра Воздушно-космических сил противостояли десяти самолетам из Липецкой области . Самолеты «противника» — тяжелые истребители и фронтовые бомбардировщиками приближались к зоне ответственности астраханских пилотов с различных направлений, и во всем диапазоне высот и скоростей.

Одновременно в воздухе находилось более десяти самолетов условного противника.

"В учениях пилоты провели дальние ракетные и ближние маневренные воздушные бои. При этом отрабатывались электронные пуски ракет, противоракетное маневрирование, а также комплекс фигур высшего пилотажа для завоевания наиболее выгодного положения в воздухе для атаки условного противника", — пояснили в военном ведомстве

Завершились воздушные маневры боевыми пусками управляемых ракет по воздушным мишеням, имитирующим полет крылатых ракет и беспилотным летательным аппарата. Все цели были успешно поражены.