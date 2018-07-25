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Истребители Миг-29 провели «лазертагный» бой над Астраханью
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Истребители Миг-29 провели «лазертагный» бой над Астраханью 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: Российская Газета
В Астраханской области экипажи легких истребителей МиГ-29СМТ провели воздушные бои с самолетами с условного противника, роль которого исполняли Су-34 и Су-35С. В учениях отрабатывались электронные пуски ракет и фигуры высшего пилотажа.
Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, четыре модернизированных МиГ-29 Астраханского авиацентра Воздушно-космических сил противостояли десяти самолетам из Липецкой области. Самолеты «противника» — тяжелые истребители и фронтовые бомбардировщиками приближались к зоне ответственности астраханских пилотов с различных направлений, и во всем диапазоне высот и скоростей.
Одновременно в воздухе находилось более десяти самолетов условного противника.
"В учениях пилоты провели дальние ракетные и ближние маневренные воздушные бои. При этом отрабатывались электронные пуски ракет, противоракетное маневрирование, а также комплекс фигур высшего пилотажа для завоевания наиболее выгодного положения в воздухе для атаки условного противника", — пояснили в военном ведомстве.
Завершились воздушные маневры боевыми пусками управляемых ракет по воздушным мишеням, имитирующим полет крылатых ракет и беспилотным летательным аппарата. Все цели были успешно поражены.
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