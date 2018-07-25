В Махачкале проинспектировали улицы для отлова бродячих собак

Муниципальное унитарное предприятие Махачкалы «Питомец» продолжает проводить ветеринарные работы для того, чтобы обезопасить граждан от бродячих собак.

Работники предприятия провели инспекционную проверку по улицам, по которым были высланы обращения от жителей Махачкалы, а точнее улицы Ярагского, Исмаилова (Энгельса) и Акушинского. Отлов животных был проведен ранним утром, чтобы не мешать жителям. Отловленных животных доставили в приют. Их ожидает ветеринарное обследование, при необходимости лечение и стерилизация.

Как сообщают в пресс-службе администрации Махачкалы, определенный период животные будут находиться в приюте, в случае, если потенциальных хозяев не заинтересует животное, то их отпустят в привычное для них место обитания, но уже без риска нанесения вреда гражданам после осмотра у ветеринара.