ВТБ обновил функционал сайта

ВТБ улучшил функционал сайта www.vtb.ru.

Посетителям ресурса доступны новые возможности по конвертации валют, выбору и приобретению монет из драгметаллов, запущен сервис автоматического формирования местоположения банкоматов и отделений с использованием Яндекс. Карт. Также добавлен раздел со специальными предложениями от партнеров банка.

В раздел «Курсы валют» добавлен удобный конвертор, позволяющий клиенту произвести пересчет одной валюты в другую. Автоматическая подгрузка информации на станицу производится из современного и безопасного программного обеспечения Z-Rates — мастер-системы для расчёта и распространения обменных курсов валют и драгоценных металлов.

Весь ассортимент предлагаемых банком монет клиенты теперь могут изучить в разделе «Монеты из драгметаллов». Приобрести понравившиеся монеты можно в одном из офисов ВТБ.

В разделе «Отделения и банкоматы» обновлена карта с доступными офисами и устройствами самообслуживания. Сервис позволяет клиентам проложить на Яндекс. Картах кратчайший маршрут до необходимой точки. Кроме того, пользователь видит в боковой панели точный адрес, контактные данные и время работы нужного ему отделения.

Посетителям ресурса также стала доступна новая страница с промо-акциями ВТБ: в этом разделе клиенты могут ознакомиться с информацией о специальных банковских предложениях и узнать об акциях партнеров.

ВТБ осуществил запуск нового сайта в январе 2018 г. Ресурс представляет собой универсальную платформу для решения любых финансовых потребностей как для корпоративных, так и розничных клиентов.