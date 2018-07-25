Экипажи Су-24М Южного военного округа уничтожили под Волгоградом колону военной техники условного противника

В рамках проверки боевой готовности летчики были подняты по тревоге, получив полетные задания, приступили к их выполнению на фронтовых бомбардировщиках Су-24М на высотах от 200 до 1000 метров на скорости до 1000 км/ч.

Экипажи Су-24М авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Волгоградской области , выполнили задачи по уничтожению групповых наземных целей, имитирующих колонну легкобронированной техники условного противника, совершили маневр по уклонению от ударов его истребительной авиации.

В рамках проверки боевой готовности летчики были подняты по тревоге, получив полетные задания, приступили к их выполнению на фронтовых бомбардировщиках Су-24М на высотах от 200 до 1000 метров на скорости до 1000 км/ч.

К учебным мероприятиям было привлечено около 100 военнослужащих инженерно-технического и летного состава, а также около 30 единиц специальной техники и самолетов авиационного полка.