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Глава ХМАО провела рабочие встречи с дипломатами из Италии и Болгарии
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Глава ХМАО провела рабочие встречи с дипломатами из Италии и Болгарии 

ТАСС 44 минуты назад
ТАСС, 25 июля. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова провела во вторник и среду рабочие встречи с руководителями дипмиссий Италии и Болгарии, сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.
Посол Италии в России Паскуале К. Терраччано принял приглашение посетить регион. «Наталья Комарова пригласила Паскуале Терраччано посетить Югру. Он с удовольствием принял приглашение», — сказано в сообщении департамента. Губернатор в ходе рабочей встречи отметила, что Югра — хорошо развитый регион, основными видами экономической деятельности которого являются нефтегазодобыча, транспорт и переработка углеводородов, производство электроэнергии. «Мы занимаем первое место в России по добыче нефти — около 45% добычи сырья на территории государства и до 5% от мировой добычи», — сказала она.
Глава региона также добавила, что на территории автономного округа площадью 540 тыс. кв. км проживают 1,6 млн человек более чем 120 национальностей, в том числе коренные народы Севера — ханты и манси. «Эта большая территория во многом занята водными объектами, среди которых — реки Обь и Иртыш», — рассказала Наталья Комарова.
Примечательно, что территория Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 80% превышает площадь Итальянской Республики (прим. ТАСС).
Как сообщили в департаменте, итогом другой рабочей встречи, которую губернатор провела с полномочным министром посольства Болгарии в России Александром Ковачевым, стала готовность представителей этой балканской страны организовать в 2019 году визит деловой делегации в Ханты-Мансийский автономный округ для ознакомления с инвестиционным потенциалом региона и налаживания контактов с бизнес-партнерами.
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