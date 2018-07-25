В ТОП должников за энергорерурсы попали предприятия, больница и школы

Специалисты Западного отделения Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» озвучили список должников, по которым ситуация с расчетами за энергоресурсы стоит на особом контроле.

Общая задолженность потребителей запада области перед Оренбургским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» достигла 326 миллионов рублей, 206 миллионов из них — просроченные долги.

Возглавило антирейтинг МУП ЖКХ г. Сорочинска с долгом в 6,3 миллиона рублей. В перечне неплательщиков — ООО «Жилфонд» (с. Курманаевка), задолжавшее энергетикам 5,6 миллиона рублей, Первомайское МУП ЖКХЭ, недоплатившее по договору энергоснабжения 4,5 миллиона, Красногвардейская районная больница, долг которой приближается к 2 миллионам рублей, МУП «Матвеевский коммунальщик» с недоплатой 1,6 миллиона рублей. Со всеми предприятиями из списка должников ведётся постоянная претензионно-исковая работа.

МУП ЖКХ г. Сорочинска

6 266 270 ООО «Жилфонд», с. Курманаевка

5 559 926 Первомайское МУП ЖКХЭ

4 486 256 ГБУЗ «Красногвардейская РБ»

1 982 350 МУП «Матвеевский коммунальщик»

1 592 521 ООО «Криница», Первомайский район

889 768 ООО «Благодарное», Ташлинский район

595 594 Северная СОШ 360 107 ООО «Зайкин», Первомайский район

374 470 Северная СОШ №2 182 417