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В ТОП должников за энергорерурсы попали предприятия, больница и школы
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В ТОП должников за энергорерурсы попали предприятия, больница и школы 

АиФ-Оренбург 48 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
Специалисты Западного отделения Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» озвучили список должников, по которым ситуация с расчетами за энергоресурсы стоит на особом контроле.
Общая задолженность потребителей запада области перед Оренбургским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» достигла 326 миллионов рублей, 206 миллионов из них — просроченные долги.
Возглавило антирейтинг МУП ЖКХ г. Сорочинска с долгом в 6,3 миллиона рублей. В перечне неплательщиков — ООО «Жилфонд» (с. Курманаевка), задолжавшее энергетикам 5,6 миллиона рублей, Первомайское МУП ЖКХЭ, недоплатившее по договору энергоснабжения 4,5 миллиона, Красногвардейская районная больница, долг которой приближается к 2 миллионам рублей, МУП «Матвеевский коммунальщик» с недоплатой 1,6 миллиона рублей. Со всеми предприятиями из списка должников ведётся постоянная претензионно-исковая работа.
МУП ЖКХ г. Сорочинска
6 266 270  ООО «Жилфонд», с. Курманаевка
5 559 926  Первомайское МУП ЖКХЭ
4 486 256  ГБУЗ «Красногвардейская РБ»
1 982 350  МУП «Матвеевский коммунальщик»
1 592 521  ООО «Криница», Первомайский район
889 768  ООО «Благодарное», Ташлинский район
595 594  Северная СОШ  360 107  ООО «Зайкин», Первомайский район
374 470  Северная СОШ №2  182 417
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